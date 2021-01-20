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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 2,45 МЛРД РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД


11:03 21.01.2021

За 2020 год в бюджет Гомельской области поступило 2450,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет –512,8 млн рублей, в местные бюджеты – 1937,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, план доходов консолидированного бюджета исполнен на 101,1%.

Формирование бюджета Гомельской области в 2020 году обеспечивали более 503 тысяч плательщиков, в том числе порядка 19 тысяч организаций, более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 455 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет. В 2020 году количество индивидуальных предпринимателей, формирующих доходную часть, увеличилось на 1320 человек.

Около 73% доходов бюджета области сформировано за счет поступлений четырех налогов: 30,0% – за счет подоходного налога, 21,2% – за счет акцизов, 11,2% – за счет налога на добавленную стоимость, 10,4% – за счет налога на прибыль.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области за 2020 год поступило 1866,3 млн рублей. На их долю приходится 76,2% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 454,3 млн рублей (18,5%), индивидуальных предпринимателей – 64,4 млн рублей (2,6%), физических лиц – 65,2 млн рублей (2,7%).

Поступления от индивидуальных предпринимателей в 2020 году увеличились по сравнению с уровнем прошлого года в фактических ценах на 3,0 млн. рублей, или на 4,8%, от физических лиц поступления увеличились на 0,7 млн рублей, или на 1,0%.

В электронном виде взаимодействует с налоговыми органами 38662 субъекта хозяйствования, что составляет 90,1% от общего количества состоящих на учете плательщиков.
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