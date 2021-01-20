ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 202 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ НА 1,5%

10:49 21.01.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за 2020 год в текущих ценах составил 11 756,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,5% меньше к уровню 2019 г.