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ЭКОНОМИКА РБ


ЧЕРЕЗ БУТБ РЕАЛИЗОВАНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ СУХОГО МОЛОКА В КИТАЙ


10:42 21.01.2021

Первая партия сухого молока с поставкой на рынок Китайской Народной Республики реализована через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на биржевые торги было выставлено два лота объемом 300 и 100 т, а общая сумма сделок, совершенных по итогам торговой сессии, составила 940 тыс. USD.

Интерес азиатских компаний к белорусской биржевой площадке во многом обусловлен ростом мировых цен на продовольствие, который наблюдается со второй половины прошлого года. По мнению аналитиков БУТБ, это обстоятельство заметно повысило привлекательность отечественной молочной продукции в странах «дальней дуги».

«Условия для наращивания экспорта товаров молочной группы сейчас весьма благоприятные, и белорусские производители этим активно пользуются. Например, весной прошлого года цены на сухое обезжиренное молоко, поставлявшееся в Китай по внебиржевым сделкам, варьировались в пределах 1,85-1,90 USD за килограмм. Для сравнения на нашей бирже эта продукция в настоящее время торгуется по 2,35 USD за килограмм, то есть на четверть дороже. Причем даже с учетом логистики это вполне конкурентоспособная цена для китайского рынка. Особенно на фоне резкого повышения цен в Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, в конце прошлого года на биржевую площадку вернулась сингапурская Olam International – один из крупнейших мировых агротрейдеров, что тоже поспособствовало увеличению объемов реализации белорусской молокопродукции», – отметили в пресс-службе БУТБ.
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