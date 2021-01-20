ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 2020 ГОД В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТО БОЛЕЕ 1,9 ТЫС. НОВЫХ ОБЪЕКТОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


10:17 21.01.2021

В Беларуси обслуживание представлено 157 видами бытовых услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в 2020 году открыто 1910 новых объектов, оказывающих бытовые услуги, в том числе райцентрах и сельской местности открыто 813 объектов, в городах – 1089, в поселках городского типа – 8.

По данным государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь» на 1 января 2021 г. бытовые услуги оказывают свыше 38,2 тыс. субъектов хозяйствования (33,2% – юридические лица, 66,8% – индивидуальные предприниматели) более чем в 29,8 тыс. объектах, в 2019 г. – 29,5 тыс. объектах.

Наиболее развита инфраструктура объектов бытового обслуживания в Минске (7396 объектов) и Брестской области (4455). Наименьшее количество объектов бытового обслуживания расположено в Гродненской (3244) и Витебской (3284) областях.

Наиболее широко в республике представлены и востребованы у населения услуги парикмахерских (18,5% от общего числа объектов бытового обслуживания), по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (14,6%), по производству, ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения (8,5%), по ремонту и установке компьютеров, офисных и других машин и оборудования, предметов личного потребления и бытовых товаров (7,8%), аренде и прокату (6,9%).

В сельских населенных пунктах бытовые услуги оказывают около 13,6% субъектов, зарегистрированных в Реестре бытовых услуг, или свыше 5,2 тыс. субъектов хозяйствования более чем в 3,6 тыс. объектах (в 2019 году – 4,9 тыс. субъектов хозяйствования).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2021
валюта курс
EUR 3.0853
USD 2.5391
RUB 3.4616
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0853 -0.0016
USD 2.5391 -0.0118
RUB 3.4616 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0770 3.0800
USD 2.5360 2.5400
RUB 3.4530 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 21.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2150
EUR/RUB 89.0000 89.5000
USD/RUB 73.4500 73.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте