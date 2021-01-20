В Беларуси обслуживание представлено 157 видами бытовых услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в 2020 году открыто 1910 новых объектов, оказывающих бытовые услуги, в том числе райцентрах и сельской местности открыто 813 объектов, в городах – 1089, в поселках городского типа – 8.

По данным государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь» на 1 января 2021 г. бытовые услуги оказывают свыше 38,2 тыс. субъектов хозяйствования (33,2% – юридические лица, 66,8% – индивидуальные предприниматели) более чем в 29,8 тыс. объектах, в 2019 г. – 29,5 тыс. объектах.

Наиболее развита инфраструктура объектов бытового обслуживания в Минске (7396 объектов) и Брестской области (4455). Наименьшее количество объектов бытового обслуживания расположено в Гродненской (3244) и Витебской (3284) областях.

Наиболее широко в республике представлены и востребованы у населения услуги парикмахерских (18,5% от общего числа объектов бытового обслуживания), по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (14,6%), по производству, ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения (8,5%), по ремонту и установке компьютеров, офисных и других машин и оборудования, предметов личного потребления и бытовых товаров (7,8%), аренде и прокату (6,9%).

В сельских населенных пунктах бытовые услуги оказывают около 13,6% субъектов, зарегистрированных в Реестре бытовых услуг, или свыше 5,2 тыс. субъектов хозяйствования более чем в 3,6 тыс. объектах (в 2019 году – 4,9 тыс. субъектов хозяйствования).