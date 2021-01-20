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ЭКОНОМИКА РБ
БГТУ 23 ЯНВАРЯ ПРОВОДИТ ОНЛАЙН ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
09:44 21.01.2021
Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) 23 января 2021 проводит онлайн День открытых дверей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале БГТУ (начало в 12.00).
Вопросы можно присылать заранее в чат Абитуриент БГТУ в Telegram.
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