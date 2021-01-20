ЭКОНОМИКА РБ

БГТУ 23 ЯНВАРЯ ПРОВОДИТ ОНЛАЙН ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

09:44 21.01.2021 Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) 23 января 2021 проводит онлайн День открытых дверей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале БГТУ (начало в 12.00). Вопросы можно присылать заранее в чат Абитуриент БГТУ в Telegram.