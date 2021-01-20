В 2020 году в Витебской области намолочено 1087,9 тыс. тонн зерна (в весе после доработки) при средней урожайности 28,4 центнера с одного гектара.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составила 894,4 тыс. гектаров. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 89,5% от общей посевной площади, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,5%, хозяйств населения – 8%.

Картофеля накопано 559,1 тыс. тонн, с одного гектара убранной площади получено 200 центнеров.

Льноволокна произведено 11,6 тыс. тонн, средняя урожайность составила 8,8 центнера с одного гектара.

Овощей собрано 203,2 тыс. тонн при средней урожайности 287 центнеров с гектара.

В защищенном грунте произведено 18,5 тыс. тонн овощей, или 9,1% от общего объема производства. В структуре производства овощей в защищенном грунте доля огурцов составила 55,7%, помидоров – 43,5%, прочих овощей – 0,7%.