|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В 2020 ГОДУ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НАМОЛОЧЕНО ЧУТЬ БОЛЕЕ 1 МЛН ТОНН ЗЕРНА
09:26 21.01.2021
В 2020 году в Витебской области намолочено 1087,9 тыс. тонн зерна (в весе после доработки) при средней урожайности 28,4 центнера с одного гектара.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составила 894,4 тыс. гектаров. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 89,5% от общей посевной площади, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,5%, хозяйств населения – 8%.
Картофеля накопано 559,1 тыс. тонн, с одного гектара убранной площади получено 200 центнеров.
Льноволокна произведено 11,6 тыс. тонн, средняя урожайность составила 8,8 центнера с одного гектара.
Овощей собрано 203,2 тыс. тонн при средней урожайности 287 центнеров с гектара.
В защищенном грунте произведено 18,5 тыс. тонн овощей, или 9,1% от общего объема производства. В структуре производства овощей в защищенном грунте доля огурцов составила 55,7%, помидоров – 43,5%, прочих овощей – 0,7%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2021
Курсы в банках
на 21.01.2021
Конвертация в банках
на 21.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте