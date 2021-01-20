|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В 2020 ГОДУ ВЫРОС НА 11,3%, ОПТОВЫЙ – НА 1,7%
18:07 20.01.2021
В Минской области розничный товарооборот в 2020 г. составил 8840,3 млн рублей, или 111,3% в сопоставимых ценах к 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,2% розничного товарооборота области, в 2020 году составил 8 327,3 млн рублей, или 113,3% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
Товарооборот общественного питания в 2020 году составил 290,5 млн рублей, или 87,3% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
В 2020 году оптовый товарооборот составил 14 033,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,7% к уровню 2019 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2021
Курсы в банках
на 20.01.2021
Конвертация в банках
на 20.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте