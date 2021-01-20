В Минской области розничный товарооборот в 2020 г. составил 8840,3 млн рублей, или 111,3% в сопоставимых ценах к 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,2% розничного товарооборота области, в 2020 году составил 8 327,3 млн рублей, или 113,3% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Товарооборот общественного питания в 2020 году составил 290,5 млн рублей, или 87,3% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

В 2020 году оптовый товарооборот составил 14 033,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,7% к уровню 2019 года.