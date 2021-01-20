В 2020 году через таможенную границу Беларуси проследовало более 2,3 млн грузовых транспортных средств, что на 5% больше чем за 2018 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, объем перемещенных товаров автотранспортом достиг почти 30 млн тонн и увеличился на 5,9% по сравнению с 2018 годом. Если говорить о транзите, то за последние три года объем перемещения таких товаров вырос на 7%.

«Увеличению количественных показателей по транспортным и товарным потокам содействуют оптимизация выполнения контрольных функций на границе, а также совместная с бизнесом реализация информационных и технологических проектов. Это, в свою очередь, положительно сказывается на транзитной привлекательности нашего государства», - отмети ли в ГТК.