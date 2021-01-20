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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ОБЪЕМ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ БЕЛАРУСИ ТРАНЗИТНЫХ ТОВАРОВ УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА 7%
18:00 20.01.2021
В 2020 году через таможенную границу Беларуси проследовало более 2,3 млн грузовых транспортных средств, что на 5% больше чем за 2018 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, объем перемещенных товаров автотранспортом достиг почти 30 млн тонн и увеличился на 5,9% по сравнению с 2018 годом. Если говорить о транзите, то за последние три года объем перемещения таких товаров вырос на 7%.
«Увеличению количественных показателей по транспортным и товарным потокам содействуют оптимизация выполнения контрольных функций на границе, а также совместная с бизнесом реализация информационных и технологических проектов. Это, в свою очередь, положительно сказывается на транзитной привлекательности нашего государства», - отмети ли в ГТК.
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