С 21 января в Беларуси повышаются цены на автомобильное топливо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», топливо станет дороже на 1 копейку.

Так, розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,71 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,81 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,03 рубля, ДТ – 1,81 рубля.

«…С учетом изменения внешних факторов в январе текущего года стоимость нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, возросла к декабрю на 11%. В целях обеспечения устойчивой работы НПЗ и недопущения резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке концерном принято решение в январе продолжить ценовую стратегию по индексации уровня предельных максимальных цены на нефтепродукты еженедельно не более чем на 1 копейку», - пояснили в концерне.

В ведомстве отметили, что цены в республике остаются на 22-51% ниже, чем в сопредельных европейских государствах и выше розничных цен Российской Федерации на 8-10%.