В 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 40,6 млн тонн грузов, или 100,8% к объему грузов, перевезенных в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 5993,4 млн тонно-километров (100,2% к 2019 году).

Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовались 106,1 млн человек, что по сравнению с 2019 годом составляет 86,4%.

Пассажирооборот транспорта составил 1259,3 млн пассажиро-километров, или 72,7% к уровню 2019 года.