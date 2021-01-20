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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗА 2020 ГОД НА 0,8%
17:18 20.01.2021
В 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 40,6 млн тонн грузов, или 100,8% к объему грузов, перевезенных в 2019 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 5993,4 млн тонно-километров (100,2% к 2019 году).
Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовались 106,1 млн человек, что по сравнению с 2019 годом составляет 86,4%.
Пассажирооборот транспорта составил 1259,3 млн пассажиро-километров, или 72,7% к уровню 2019 года.
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