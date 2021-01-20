В консолидированный бюджет Гродненской области за 2020 год от государственных организаций поступило 2 194,8 млн рублей, или 77,7% всех доходов бюджета (за 2019 год – 75,5%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с 2019 годом поступления от данной категории плательщиков увеличились в сопоставимых ценах на 80,7 млн рублей, или на 3,8%.

В расчете на одну организацию за 2020 год внесено в бюджет 969,9 тыс. рублей, рост к прошлому году составил 1,7%, или 15,8 тыс. рублей.

На 1 января 2021 года на налоговом учете Гродненской области состояло 2263 организации государственного сектора экономики и по сравнению с 1 января 2020 года их количество увеличилось на 2,1%, или 47 плательщиков.