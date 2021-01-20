В 2020 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 22 753 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,4% к уровню 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности рухнул на 41,7%, в обрабатывающей промышленности – на 1,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 5,9%.

При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений подросло на 0,1%.

Индекс промышленного производства за декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г. составил 98,4%, к ноябрю 2020 г. – 99,7%.

В 9 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за 2020 год превысил уровень 2019 года. Наибольший прирост наблюдался в сфере производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 15,1%), электрооборудования (на 13,1%), текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 10,4%), металлургического производства; производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 5,6%), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 4,5%), изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации (на 4,4%).