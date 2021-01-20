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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ «СЭКОНОМИЛО» ЗА ПОЛГОДА СВЫШЕ 1,7 МЛН РУБЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА


15:18 20.01.2021

Минское производственное унитарное предприятие по переработке строительных отходов недоплатило в бюджет свыше 1,7 млн рублей экологического налога.

Уголовное дело в отношении 50-летнего директора предприятия возбуждено по результатам проверки, проведенной управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларучи, с ноября 2019 года по март 2020 года директор унитарного предприятия «экономил» на уплате экологического налога: вносил в товарно-сопроводительные документы заведомо ложные сведения о характере и классе опасности отходов производства, поставляемых на полигон бытовых отходов Минска.

Выяснилось, что по указанию руководителя работники предприятия загружали в автомашины строительный мусор, относящийся к отходам 4 класса опасности, и засыпали его грунтом. Потом этот «законспирированный» под грунт строительный мусор доставлялся на полигон бытовых отходов для использования в качестве изолирующего слоя. На самом деле таким образом производилось незаконное захоронение отходов.

Директор своими противоправными действиями причинил ущерб государству в виде неуплаты в бюджет экологического налога на общую сумму свыше 1,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

В отношении руководителя предприятия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся дальнейшие следственные действия. Наложен арест на имущество субъекта хозяйствования на сумму 2,5 млн рублей. Принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.
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