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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТ КОДЕКСА ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕТ СУЩЕСТВЕННОЙ КОРРЕКТИРОВКИ
14:28 20.01.2021
Совет по развитию предпринимательства совместно с партнерскими деловыми ассоциациями рассмотрел представленный Министерством архитектуры и строительства проект Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Ранее этот проект неоднократно обсуждался на заседаниях общественно-консультативного совета и согласительном совещании. В ходе мероприятий был высказан ряд замечаний и предложений, в том числе концептуального характера.
Как сообщает сайт Совета по развитию предпринимательства, поскольку в представленном варианте проекта кодекса подавляющая часть предложенных деловым сообществом поправок не нашла отражения, по мнению Совета, проект, как системный нормативный правовой акт в сфере строительства, требует существенной корректировки.
В целях обсуждения представленных замечаний и предложений, а также выработки согласованной позиции по ключевым положениям по проекту 21 января 2021 года в Министерстве архитектуры и строительства состоится совещание с участием представителей заинтересованных сторон.
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