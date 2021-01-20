ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ СНИЗИЛСЯ НА 0,7%

14:00 20.01.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за 2020 г. в текущих ценах составил 21 884,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП снизился на 0,7% к уровню 2019 г.