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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ СНИЗИЛСЯ НА 0,7%
14:00 20.01.2021
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за 2020 г. в текущих ценах составил 21 884,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП снизился на 0,7% к уровню 2019 г.
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