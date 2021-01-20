Бюджет Гродненской области в 2020 году пополняли 15,9 тысяч организаций, 27,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и 395,3 тысяч физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в консолидированный бюджет области за 2020 год поступило 2825,0 млн рублей налогов и платежей, выполнение плана доходов составило 101,3%. В том числе в республиканский бюджет поступило 1296,7 млн рублей, или 101,2%, местные бюджеты – 1 528,3 млн рублей, или 101,4%.

По отношению к 2019 году поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах увеличились на 0,9 процентного пункта, республиканского – 7,8% а, местных – уменьшились на 4,2%.

В общей сумме поступлений 96,4%, или 2722,6 млн рублей, составляют платежи организаций (темп роста в сопоставимых ценах 101,1%). От индивидуальных предпринимателей поступило 52,4 млн рублей (95,4%), физические лица внесли в бюджет 50,0 млн рублей (96,4%).

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 34,6%, подоходный налог – 20,7%, налог на добавленную стоимость – 18,9%.