Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 января 2021 года выросло до 230,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 230 тыс. 494 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 214 тыс. 366 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2292 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1610 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1778 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 15 тыс. 060 тестов. Всего в стране проведено 295 тыс. 374 теста.