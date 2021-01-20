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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЗЯЙСТВА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ 2,2 МЛН ТОНН ЗЕРНА


12:40 20.01.2021

В 2020 году в хозяйствах всех категорий Минской области намолочено 2220,4 тыс. тонн зерна (в весе после доработки) при средней урожайности 39 центнеров с одного гектара.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, Минской области принадлежит первенство по объемам производства зерна (25,3% от общего объема производства в республике).

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составила 1 335,6 тыс. гектаров. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 91,3% от общей посевной площади, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,4%, хозяйств населения – 6,3%.

В 2020 году в хозяйствах всех категорий накопано картофеля 1 240,1 тыс. тонн. С одного гектара убранной площади получено 213 центнеров.

Валовой сбор свеклы сахарной в 2020 году составил 1 555 тыс. тонн при средней урожайности 496 центнеров с одного гектара.

В 2020 году произведено льноволокна 8,5 тыс. тонн, с одного гектара убранной площади получено 8,7 центнера.

Овощей собрано 445,1 тыс. тонн при средней урожайности 279 центнеров с одного гектара.

По объему производства овощей в защищенном грунте Минской области принадлежит первенство. В 2020 году областью произведено 52,1 тыс. тонн овощей защищенного грунта, или 43% от общего объема производства по республике, в том числе помидоров – 36,6 тыс. тонн (50,9%), огурцов – 14,3 тыс. тонн (30%). В структуре производства овощей в защищенном грунте доля помидоров составила 70,2%, огурцов – 27,5%, прочих овощей – 2,3%.
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