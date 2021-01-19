Комитет госконтроля Могилевской области изучил эффективность использования бюджетных средств, выделяемых управлением по труду, занятости и социальной защите Моггорисполкома на содействие занятости населению.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК региона, в ходе мониторинга, выявлен ряд «предприимчивых» граждан, которые путем предоставления недостоверных сведений об их занятости получили господдержку для организации предпринимательской и ремесленной деятельностина сумму свыше 6 тысяч рублей.

Кроме того, установлены нарушения при ведении бухгалтерского учета, регистрации и рассмотрении обращений граждан, предоставлении статистической отчетности и другие.

Комитет рассматривает вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.