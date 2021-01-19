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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ НЕЗАКОННО ГРАЖДАНЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СВОЕГО БИЗНЕСА
12:33 20.01.2021
Комитет госконтроля Могилевской области изучил эффективность использования бюджетных средств, выделяемых управлением по труду, занятости и социальной защите Моггорисполкома на содействие занятости населению.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК региона, в ходе мониторинга, выявлен ряд «предприимчивых» граждан, которые путем предоставления недостоверных сведений об их занятости получили господдержку для организации предпринимательской и ремесленной деятельностина сумму свыше 6 тысяч рублей.
Кроме того, установлены нарушения при ведении бухгалтерского учета, регистрации и рассмотрении обращений граждан, предоставлении статистической отчетности и другие.
Комитет рассматривает вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.
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