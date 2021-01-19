В Минске розничный товарооборот в 2020 году составил 16 327,3 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота города, в 2020 году составил 15 363,6 млн рублей, или 101,7% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Товарооборот общественного питания в 2020 году составил 1123,4 млн рублей, или 76% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

В 2020 году оптовый товарооборот составил 64 216,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,8% к уровню 2019 года.