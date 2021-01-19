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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА 2020 ГОД ВЫРОС НА 0,5%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 6,2%
11:55 20.01.2021
В Минске розничный товарооборот в 2020 году составил 16 327,3 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота города, в 2020 году составил 15 363,6 млн рублей, или 101,7% в сопоставимых ценах к предыдущему году.
Товарооборот общественного питания в 2020 году составил 1123,4 млн рублей, или 76% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
В 2020 году оптовый товарооборот составил 64 216,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,8% к уровню 2019 года.
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