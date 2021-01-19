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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЕПЭУ ПОЯВИЛОСЬ ПЯТЬ НОВЫХ УСЛУГ МИНЮСТА


11:36 20.01.2021

На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) в настоящее время доступны 5 модернизированных электронных услуг Министерства юстиции Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, обновленные веб-сервисы построены с учетом требований архитектурного стиля REST, а также осуществлен переход на технологию взаимодействия с общегосударственной автоматизированной информационной системой посредством ядра управления API ОАИС.

Таким образом, изменились веб-сервисы следующих электронных услуг ОАИС на основе информации из государственного информационного ресурса «Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Министерства юстиции:

3.01.01 «Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях по наименованию»;

3.01.02 «Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях по регистрационному номеру»;

3.01.04 «Краткие сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях по регистрационному номеру»;

3.01.05 «Сведения об обособленных подразделениях юридического лица (филиалах, представительствах) на определенную дату»;

3.01.06 «Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе за период времени по регистрационному номеру.

Кроме того, на ЕПЭУ в промышленную эксплуатацию введены 5 новых электронных услуг на основе информации из государственного информационного ресурса «Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Речь идет о следующих электронных услугах ОАИС:

3.01.07 «Список субъектов хозяйствования, в которых физическое лицо значится руководителем/ликвидатором (без истории)»;

3.01.08 «Получение выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде файла в формате RTF»;

3.01.09 «Получение сведений о госоргане (государственном юридическом лице, положение о котором утверждено актом законодательства)»;

3.01.10 «Получение списка юридических лиц, в которых физическое лицо значится собственником имущества (учредителем, участником) с историей»;

3.01.11 «Получение списка юридических лиц, в которых юридическое лицо значится собственником имущества (учредителем, участником) с историей».

Услуги оказываются по технологии «система-система» со строгой аутентификацией (с использованием действующего личного ключа электронной цифровой подписи).

Получение услуг по технологии «система-система» подразумевает получение электронных услуг ОАИС в автоматическом режиме. Такой формат удобен для организаций, на чьей стороне находятся собственные информационные системы, позволяющие принимать и обрабатывать данные из государственных информационных ресурсов, интегрированных с ОАИС.

Для получения услуг необходимо организовать защищенное соединение с ОАИС: иметь или организовать VPN-канал связи с НЦЭУ с использованием программного средства канального шифрования, предоставляемого НЦЭУ; направить в НЦЭУ электронную заявку на услугу ОАИС.
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