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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОАО «КОММУНАРКА» СОСТОИТСЯ 1 ФЕВРАЛЯ
11:27 20.01.2021
1 февраля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров СОАО «Коммунарка» в очной форме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании планируется внести изменения в решение общего собрания акционеров от 10 сентября 2020 (протокол № 47) по вопросу о вхождении СОАО «Коммунарка» в состав государственного объединения «Главное управление потребительского рынка».
Акционеры рассмотрят письмо концерна «Белгоспищепром» от 04.01.2021 № 10-1-09/10-2 «О направлении дополнительного соглашения».
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