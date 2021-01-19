ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОАО «КОММУНАРКА» СОСТОИТСЯ 1 ФЕВРАЛЯ

11:27 20.01.2021 1 февраля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров СОАО «Коммунарка» в очной форме. Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании планируется внести изменения в решение общего собрания акционеров от 10 сентября 2020 (протокол № 47) по вопросу о вхождении СОАО «Коммунарка» в состав государственного объединения «Главное управление потребительского рынка». Акционеры рассмотрят письмо концерна «Белгоспищепром» от 04.01.2021 № 10-1-09/10-2 «О направлении дополнительного соглашения».