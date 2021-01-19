В 2020 году организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 67,9 млн. тонн грузов, или 95,4% к 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 29,2 млрд тонно-километров, или 94,8% к уровню 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовались 629,2 млн человек, или 77,8% по отношению к предыдущему году.

Пассажирооборот составил 7 483,6 млн пассажиро-километров, или 61,8% к уровню 2019 года.