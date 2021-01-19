В ходе проведения выборочных проверок двух крупных торговых сетей Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило нарушения законодательства о торговле, защите прав потребителей, рекламе, ценообразовании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, несмотря на то, что юридические лица заранее были уведомлены МАРТ о проведении выборочных проверок, соответствующие меры реагирования приняты не были. На момент проверки в 12 магазинах одной торговой сети установлено предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности (реализации) на общую сумму 629,79 рубля, в 11 магазинах другой - на общую сумму 821,21 рубля.

Кроме того, в ходе выборочных проверок и анализа документов выявлены факты реализации товаров, цены на которые сформированы с нарушением порядка формирования и (или) применения цен, что в отдельных случаях привело к превышению установленных уполномоченным государственным органам предельных размеров торговых надбавок.

Разница между фактической выручкой, полученной от реализации социально значимых товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составила 7289,82 рубля и 2670,01 рубля соответственно.

По результатам проверок в отношении данных юридических лиц, а также их должностных лиц составлено и направлено в суд 22 протокола об административных правонарушениях, в том числе 5 протоколов за нарушение законодательства о ценах и ценообразовании.

Постановлениями экономического суда Минска в отношении юридических лиц наложены штрафы в размере 5340,02 рубля и 14579,64 рубля.

Напомним, в соответствии с частью 2 статьи 12.4 КоАП нарушение установленных предельных торговых надбавок влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством.