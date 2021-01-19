ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ДВУХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ВЫЯВИЛО РЯД НАРУШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОВАРЫ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ


10:42 20.01.2021

В ходе проведения выборочных проверок двух крупных торговых сетей Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило нарушения законодательства о торговле, защите прав потребителей, рекламе, ценообразовании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, несмотря на то, что юридические лица заранее были уведомлены МАРТ о проведении выборочных проверок, соответствующие меры реагирования приняты не были. На момент проверки в 12 магазинах одной торговой сети установлено предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности (реализации) на общую сумму 629,79 рубля, в 11 магазинах другой - на общую сумму 821,21 рубля.

Кроме того, в ходе выборочных проверок и анализа документов выявлены факты реализации товаров, цены на которые сформированы с нарушением порядка формирования и (или) применения цен, что в отдельных случаях привело к превышению установленных уполномоченным государственным органам предельных размеров торговых надбавок.

Разница между фактической выручкой, полученной от реализации социально значимых товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составила 7289,82 рубля и 2670,01 рубля соответственно.

По результатам проверок в отношении данных юридических лиц, а также их должностных лиц составлено и направлено в суд 22 протокола об административных правонарушениях, в том числе 5 протоколов за нарушение законодательства о ценах и ценообразовании.

Постановлениями экономического суда Минска в отношении юридических лиц наложены штрафы в размере 5340,02 рубля и 14579,64 рубля.

Напомним, в соответствии с частью 2 статьи 12.4 КоАП нарушение установленных предельных торговых надбавок влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2021
валюта курс
EUR 3.0869
USD 2.5509
RUB 3.4592
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0869 +0.0024
USD 2.5509 -0.0031
RUB 3.4592 +0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0880 3.0940
USD 2.5430 2.5480
RUB 3.4550 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 20.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2170
EUR/RUB 89.3000 89.8000
USD/RUB 73.5000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте