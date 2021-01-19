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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО» НА АУКЦИОНЕ ПРОДАЛ ЗДАНИЕ ЗА ОДНУ БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ
10:25 20.01.2021
Комитет «Гомельоблимущество» провел первый в этом году аукцион по продаже недвижимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, административное здание со столовой в Речицком районе площадью более 500 кв. м приобретено единственным участником торгов за одну базовую величину, увеличенную на 5%.
Приобретенный объект покупатель планирует использовать для организации собственного производства.
На следующих торгах на продажу будут выставлены 9 объектов, среди которых квартира в блокированном жилом доме, склад и нежилое здание. Подробная информация о выставленных лотах размещена на сайте комитета «Гомельоблимущество».
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