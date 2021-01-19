Комитет «Гомельоблимущество» провел первый в этом году аукцион по продаже недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, административное здание со столовой в Речицком районе площадью более 500 кв. м приобретено единственным участником торгов за одну базовую величину, увеличенную на 5%.

Приобретенный объект покупатель планирует использовать для организации собственного производства.

На следующих торгах на продажу будут выставлены 9 объектов, среди которых квартира в блокированном жилом доме, склад и нежилое здание. Подробная информация о выставленных лотах размещена на сайте комитета «Гомельоблимущество».