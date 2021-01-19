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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ ЗА 2020 ГОД СОКРАТИЛОСЬ НА 4,4%
10:13 20.01.2021
В 2020 году объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 19 208 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,6% к уровню 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 31,9%, в обрабатывающей промышленности – на 3,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 9,2%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,2%.
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