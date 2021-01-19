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ЭКОНОМИКА РБ


ВРП МИНСКА ЗА 2020 ГОД СОКРАТИЛСЯ НА 2,3%


09:29 20.01.2021

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за 2020 г. в текущих ценах составил 40,6 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 2,3% к уровню 2019 г.
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