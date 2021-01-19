ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА 2020 ГОД СОКРАТИЛСЯ НА 2,3%

09:29 20.01.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за 2020 г. в текущих ценах составил 40,6 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 2,3% к уровню 2019 г.