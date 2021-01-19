Более 120 белорусских компаний приняли участие в вебинаре, посвященном презентации специализированных онлайн-платформ в рамках ЭКСПО-2020, который прошел 19 января в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.

Мероприятие организовано для предприятий-участников Национальной экспозиции Республики Беларусь на Всемирной выставке, а также экспортеров, заинтересованных в выходе на рынок ОАЭ и стран Персидского залива.

«ЭКСПО-2020 пройдет в Дубае с 1 октября 2021 г. по 31 марта 2022 г. и является очень важным мероприятием с точки зрения имиджа нашего государства, развития экономического сотрудничества, экспорта. ЭКСПО-2020 — прекрасная возможность для каждой из более 190 стран-участниц, в том числе для Беларуси, показать последние достижения в науке и технике, новых технологиях, индустрии, сфере образования, медицины и культуры», - подчеркнул директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо.

Далее эксперт подробнее остановился на подготовке Национального павильона.

«На сегодня закончена строительная часть белорусского павильона, а это — трехэтажное здание, которое занимает площадь 1200 кв.м. Мы уже практически сформировали все программные пункты сценария. Планируется, что, кроме тех секторов, которые будет представлять наша промышленность, инновации и инвестиции, будут также задействованы музыкальные коллективы, группы народного творчества. Сейчас мы работаем над графиком работы, в котором каждая область Республики Беларусь сможет представить свои достижения на этом значимом и масштабном проекте», - сказал Валерий Садохо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в ходе работы вебинара участники ознакомились с электронными площадками, которые уже могут быть использованы для подготовки участия в ЭКСПО-2020, их функционалом и методиками использования.

EXPO 2020 B2B App — специализированная социальная сеть для осуществления деловых коммуникаций между участниками и посетителями выставки. В ее возможности входит создание аккаунта компании с подробной информацией о ее деятельности, а также возможность сбора информации и ведения единой контактной базы. Функционал платформы EXPO 2020 B2B App позволяет осуществлять эффективный поиск деловых партнеров, а также проводить онлайн-встречи с использованием видеосвязи.

Интерактивная торговая площадка Online marketplace имеет большое сходство с сайтом www.icetrade.by — интернет-версией информационной системы «Тендеры», обеспечивающей проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) на конкурентной основе. С помощью Online marketplace компания может размещать информацию о собственном бизнесе, желаемых закупках/продажах, а также подавать заявку на тендер и откликаться на чужие тендеры в режиме онлайн.

Онлайн-сервис Amazon.com — платформа, которая позволяет вести онлайн-бизнес компаниям, которые уже имеют свои представительства за пределами стран СНГ или только планируют их открытие, например в ОАЭ. Данная электронная площадка насчитывает более 30 млн активных пользователей из более чем 180 стран и более 2,5 млн активных продавцов. Продавцом Amazon может выступить практически любое предприятие, которое производит свой товар или является официальным представителем торговой марки.

Указанные онлайн-платформы уже открыты для посещения. Чтобы воспользоваться их услугами в полном объеме, необходимо пройти регистрацию.

Мобильное приложение, которое станет доступно для скачивания в сентябре 2021 года, будет предназначено в первую очередь для посетителей ЭКСПО 2020 и является, по сути, навигатором по Всемирной выставке. С его помощью гости смогут составить индивидуальный план посещения павильонов других стран, которых в масштабном проекте участвует около 200. С помощью мобильного приложения гости смогут выбрать удобные для себя маршруты, купить входные билеты, сделать выбор из множества кафе и баров, тематических и развлекательных мероприятий.