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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ВЫЯВЛЕНО 66 НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА ПОДАКЦИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ
17:18 19.01.2021
Налоговыми инспекциями Гомельской области в 2020 году установлено 66 нарушений в сфере оборота подакцизной продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, контрольные мероприятия обеспечили изъятие из теневого оборота подакцизной продукции на общую сумму 391,6 тыс. рублей.
К административной ответственности судебными и налоговыми органами привлечено 58 физических и юридических лица на общую сумму 47,3 тыс. рублей.
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