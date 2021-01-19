ЭКОНОМИКА РБ

В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ВЫЯВЛЕНО 66 НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА ПОДАКЦИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ

17:18 19.01.2021 Налоговыми инспекциями Гомельской области в 2020 году установлено 66 нарушений в сфере оборота подакцизной продукции. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, контрольные мероприятия обеспечили изъятие из теневого оборота подакцизной продукции на общую сумму 391,6 тыс. рублей. К административной ответственности судебными и налоговыми органами привлечено 58 физических и юридических лица на общую сумму 47,3 тыс. рублей.