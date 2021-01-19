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ЭКОНОМИКА РБ


ДАТА-ЦЕНТР А1 ЗАПУСТИЛ УСЛУГУ ПО НАСТРОЙКЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ


16:07 19.01.2021

Дата-центр А1 представил новую услугу Managed Database для корпоративных клиентов.

С ее помощью организации и предприятия смогут поручить управление своими информационными ресурсами опытным сертифицированным экспертам и получить расширенную техническую поддержку в режиме 24/7.

Managed Database от А1 подразумевает комплекс услуг по сопровождению информационных систем, баз данных и системы управления базами данных (СУБД). В зависимости от полученного технического задания сертифицированные специалисты А1 могут выполнять различные задачи:

сопровождение информационных систем, баз данных и СУБД;

организация резервного копирования информационных систем; контроль потребления ресурсов оборудования и операционных систем (ОС);

выявление критических и проблемных компонентов информационных систем, отслеживание ситуаций, в которых повышается риск отказа ОС и СУБД;

комплексная консультационная поддержка по вопросам функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры заказчика (по системам виртуализации, по серверному оборудованию, по сети и системам хранения данных);

комплексная техническая поддержка информационных систем и программного обеспечения в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001;

миграция систем на новые версии и платформы, включая облачные;

организация и настройка необходимых систем информационной безопасности и сетевого оборудования в соответствии с требованиями СТБ ИСО 27001;

построение резервной площадки на базе вычислительных ресурсов дата-центра А1 уровня HP Enterprise, системы хранения данных HP 3PAR, использование сетевого оборудования Cisco и Brocade.

Кроме того, пользователи услуги получают круглосуточную комплексную консультационную поддержку по вопросам функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также техническую поддержку информационных систем и программного обеспечения.

Работы в рамках услуги Managed Database могут производиться как на уже существующей инфраструктуре клиента, так и на облачных ресурсах дата-центра А1.
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