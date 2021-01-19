В 2020 году Национальный аэропорт Минск обслужил 1 939 192 пассажира, однако в сравнении с предыдущим годом, когда было обслужено 5 101 766 человек, пассажиропоток упал на 62% (минус 3 162 574).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, при этом на прилет в 2020 году аэропорт принял 1 008 554 пассажира (-60,4% к 2019 году). Вылетающими рейсами воспользовались 930 638 человек (-63,6% к 2019 году).

За декабрь 2020 года аэропорт обслужил 113 572 пассажира и это на 71,1% меньше, чем за декабрь предыдущего года, когда было обслужено 392 858 пассажиров. Количество самолетовылетов в декабре 2020 года – 918, что на 59,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (2 253).

По итогам работы в период новогодних праздников с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года минским аэропортом воспользовались 58 314 пассажиров. Количество самолетовылетов - 470. Самым напряженным днем в работе аэропорта стало 30 декабря. В этот день аэропорт обслужил 5060 пассажиров.

Наиболее загруженными направлениями в этот период стали Киев, Стамбул, Варшава, Ереван, Амстердам.

Максимальная нагрузка по количеству обслуженных пассажиров пришлась на 4 января 2020, когда услугами минского аэропорта воспользовались 15 936 пассажиров в сутки. А вот наименьшее количество обслуженных пассажиров в сутки пришлось на 21 апреля 2020 – 162 человека (в этот же день в 2019 году было обслужено 12 449 человек).

Количество самолетовылетов в 2020 году сократилось на 53,2% по отношению к 2019 году и составило 13 292. Наименьшее число обслуженных рейсов за сутки в аэропорту было зафиксировано 16 апреля 2020 – всего 4 авиарейса.

Самыми популярными направлениями у пассажиров аэропорта в 2020 году были Киев, Стамбул, Амстердам, Париж, Варшава.