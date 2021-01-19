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ЭКОНОМИКА РБ


В ЯНВАРЕ В БЕЛАРУСИ ЗАФИКСИРОВАН ПИК ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ


14:39 19.01.2021

В январе 2021 года в Беларуси зафиксирован пик потребления мощности электроэнергии за последние 8 лет. Об этом сообщает ГПО «Белэнерго».

«18 января 2021 года при среднесуточной температуре -18,6 градусов Цельсия был зафиксирован пик потребления электрической мощности в энергосистеме за последние 8 лет наблюдений. Это одно из самых больших значений пикового потребления мощности за последние 22 года. Ранее более высокий показатель фиксировали только в 2006, 2012 и 2013 годах», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что пиковое потребление мощности связано в том числе с прохождением периода низких температур.

«Благодаря слаженной работе персонала электрических станций, электросетевого комплекса, тепловых сетей и котельных, а также всех оперативно-диспетчерских служб энергосистема отработала устойчиво в период пикового потребления мощности, бесперебойно обеспечивая потребителей республики тепловой и электрической энергией», - отметили в ГПО «Белэнерго».

В этот день также по запросу НЭК «Укрэнерго» была оказана помощь в предоставлении резерва мощности Украине. Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий.
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