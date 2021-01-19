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ЭКОНОМИКА РБ


БРИТАНСКАЯ КОМПАНИЯ КУПИЛА ЧЕРЕЗ БУТБ 1,6 МЛН ДЕРЕВЯННЫХ КОЛЬЕВ НА €1,1 МЛН


14:09 19.01.2021

Британская компания купила через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ_ 1,6 млн деревянных кольев на общую сумму €1,1 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, такой крупной сделкой ознаменовались первые экспортные биржевые торги, прошедшие 12 января 2021 г.

Ранее данная продукция деревообработки поставлялась на британский рынок в значительно меньших объемах и преимущественно через посредников - страны Балтии. В результате белорусские экспортеры теряли существенную часть выручки. Однако в конце 2020 г. на биржевую площадку удалось привлечь ряд крупных иностранных компаний, в том числе из Соединенного Королевства.

«Первые в наступившем году экспортные торги наглядно продемонстрировали высокий потенциал производимых в Беларуси изделий из оцилиндрованной и окоренной древесины на внешнем рынке. Например, по поставкам в Великобританию всего одной торговой сессией биржа уже превзошла прошлогодний показатель», - прокомментировали в пресс-службе БУТБ.

Общая сумма биржевых сделок по экспорту изделий из оцилиндрованной и окоренной древесины в 2020 г. составила €4,2 млн. Основными рынками сбыта были Германия, Латвия, Литва и Польша.
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