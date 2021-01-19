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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 228,7 ТЫС.


13:56 19.01.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 января 2021 года выросло до 228,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 228 тыс. 716 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 212 тыс. 074 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1295 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1601 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1356 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 8 тыс. 932 теста. Всего в стране проведено 4 млн 280 тыс. 314 тестов.
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