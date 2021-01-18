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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ПОДРОС НА 0,3%, ОПТОВЫЙ – СНИЗИЛСЯ НА 1,4%


13:36 19.01.2021

В Брестской области розничный товарооборот в 2020 году составил 6 523,5 млн рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,9 рубля против 12,2 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,9% розничного товарооборота области, в 2020 году составил 5 800,8 млн рублей, или 102% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в 2020 году составил 227,3 млн рублей, или 81,9% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В 2020 году оптовый товарооборот составил 4 574,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,6% к уровню 2019 года.
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