В 2020 г. комиссией Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) и (или) решения заказчика (организатора), комиссии по государственным закупкам и (или) ее членов, товарной биржи, оператора электронной торговой площадки при осуществлении государственных закупок рассмотрено 210 жалоб по процедурам государственных закупок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в связи с выявленными нарушениями законодательства о государственных закупках МАРТ вынесено 131 предписание об устранении нарушений.

Порядка 56% жалоб признаны обоснованными полностью либо частично и 44 процента жалоб признаны необоснованными.

Наибольшее количество выявленных нарушений касается:

со стороны заказчика (организатора) – нарушения порядка проведения процедуры государственной закупки в части установления требований к участникам, непредусмотренных законодательством о государственных закупках, а также описания предмета государственной закупки (например, описание не дает полное представление о предмете закупки, в описании указывается фирменное наименование товара или наименование производителя без включения в описание предмета государственной закупки слов «или аналог» либо обоснования невозможности использования аналогичных товаров и др.);

со стороны комиссии по государственным закупкам заказчика (организатора) – нарушения при подведении итогов процедуры государственной закупки в части отклонения предложения участника, допуска к торгам или выбора участника-победителя.

За нарушения порядка проведения процедур государственных закупок, выявленные МАРТ в 2020 г., к административной ответственности в виде предупреждений и наложения штрафа привлечено 577 должностных лиц заказчиков (организаторов) процедур государственных закупок. Общая сумма штрафов составила порядка 6500 белорусских рублей.

Напомним, ответственность за нарушение порядка проведения процедур государственных закупок предусмотрена частями 4 и 5 статьи 11.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.