В 2020 году организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 22,2 млн тонн грузов, или 87,5% к 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 5 691,6 млн т.км, или 100,9% к уровню 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовались 158,6 млн человек, или 83,5% к уровню 2019 года.

Пассажирооборот составил 993,5 млн пассажиро-километров, или 76,6% к уровню 2019 года.