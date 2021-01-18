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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ УПАЛИ НА 12,5%
12:57 19.01.2021
В 2020 году организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 22,2 млн тонн грузов, или 87,5% к 2019 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 5 691,6 млн т.км, или 100,9% к уровню 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовались 158,6 млн человек, или 83,5% к уровню 2019 года.
Пассажирооборот составил 993,5 млн пассажиро-километров, или 76,6% к уровню 2019 года.
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