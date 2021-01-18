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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ПЕРЕВЕСТИ ОТОПЛЕНИЕ С ГАЗА НА ДРОВА
12:44 19.01.2021
В Беларуси отопление могут перевести с газа на дрова. Этот вопрос обсуждался сегодня во время встречи Лукашенко с заместителем премьер-министра Александром Субботиным и министром лесного хозяйства Виталием Дрожжей.
По словам Лукашенко, низкокачественная древесина востребована как за рубежом, так и на внутреннем рынке.
"Нам самим надо закрыть потребности, чтобы заместить для отопления природный газ. Чего мы жжем импортный ресурс, а у себя под ногами этот огромный ресурс. Поэтому я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам на перспективу надо определить, сколько вы будете заготавливать этих дров, пеллет и щепы для внутренних потребностей. Мы должны отапливать дома, деревни, агрогородки, города дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы можем сократить потребление природного газа, за который мы платим большие деньги", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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