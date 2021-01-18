ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ПЕРЕВЕСТИ ОТОПЛЕНИЕ С ГАЗА НА ДРОВА


12:44 19.01.2021

В Беларуси отопление могут перевести с газа на дрова. Этот вопрос обсуждался сегодня во время встречи Лукашенко с заместителем премьер-министра Александром Субботиным и министром лесного хозяйства Виталием Дрожжей.

По словам Лукашенко, низкокачественная древесина востребована как за рубежом, так и на внутреннем рынке.

"Нам самим надо закрыть потребности, чтобы заместить для отопления природный газ. Чего мы жжем импортный ресурс, а у себя под ногами этот огромный ресурс. Поэтому я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам на перспективу надо определить, сколько вы будете заготавливать этих дров, пеллет и щепы для внутренних потребностей. Мы должны отапливать дома, деревни, агрогородки, города дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы можем сократить потребление природного газа, за который мы платим большие деньги", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2021
валюта курс
EUR 3.0845
USD 2.5540
RUB 3.4528
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0845 +0.0032
USD 2.5540 +0.0112
RUB 3.4528 -0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0860 3.0940
USD 2.5500 2.5550
RUB 3.4530 3.4580
подробнее

Конвертация в банках
на 19.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2080 1.2120
EUR/RUB 89.3500 89.7500
USD/RUB 73.8000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте