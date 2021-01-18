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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И ПРОЕКТОВ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ СТАРТОВАЛ В БЕЛАРУСИ
12:21 19.01.2021
Республиканский центр экологии и краеведения информирует о старте XXXII Республиканского конкурса научных биолого-экологических работ/проектов учащихся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в центре, конкурс проводится с января по март 2021 года с целью повышения интереса учащихся к изучаемым естественно-научным учебным предметам, привлечения их к исследовательской, экспериментальной и практической деятельности. Способствует формированию навыков индивидуальной работы, реализации интеллектуальных способностей учащихся и их дальнейшей профориентации.
Конкурс проходит в 4 этапа, к участию приглашаются учащиеся в возрасте 13-17 лет.
Победители республиканского этапа конкурса будут награждены дипломами Министерства образования ь. Из их числа будет сформирован состав национальной команды для участия в международных конкурсах.
С регламентом конкурса можно ознакомиться здесь.
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