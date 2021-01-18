Республиканский центр экологии и краеведения информирует о старте XXXII Республиканского конкурса научных биолого-экологических работ/проектов учащихся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в центре, конкурс проводится с января по март 2021 года с целью повышения интереса учащихся к изучаемым естественно-научным учебным предметам, привлечения их к исследовательской, экспериментальной и практической деятельности. Способствует формированию навыков индивидуальной работы, реализации интеллектуальных способностей учащихся и их дальнейшей профориентации.

Конкурс проходит в 4 этапа, к участию приглашаются учащиеся в возрасте 13-17 лет.

Победители республиканского этапа конкурса будут награждены дипломами Министерства образования ь. Из их числа будет сформирован состав национальной команды для участия в международных конкурсах.

С регламентом конкурса можно ознакомиться здесь.