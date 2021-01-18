В 2020 году объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 13 853,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,7% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 96%, в обрабатывающей промышленности – 103,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101,4% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99%.

Индекс промышленного производства в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составил 115,9%, с ноябрем 2020 года – 102%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень предыдущего года в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – на 9,3%, продуктов питания, напитков – на 4,6%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 3,1%, электрооборудовании – на 2,1%, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов – на 1,4%.