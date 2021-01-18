|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 2,7%
12:08 19.01.2021
В 2020 году объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 13 853,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,7% к уровню 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 96%, в обрабатывающей промышленности – 103,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101,4% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99%.
Индекс промышленного производства в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составил 115,9%, с ноябрем 2020 года – 102%.
Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень предыдущего года в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – на 9,3%, продуктов питания, напитков – на 4,6%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 3,1%, электрооборудовании – на 2,1%, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов – на 1,4%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2021
Курсы в банках
на 19.01.2021
Конвертация в банках
на 19.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте