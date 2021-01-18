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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛОЩАДЬ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ УМЕНЬШИЛАСЬ НА 9,32%
11:58 19.01.2021
Площадь радиоактивного загрязнения лесов в Беларуси за последние пять лет уменьшилась на 9,32% (в среднем около 2,0% в год).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в учреждении «Беллесозащита», в 2020 году в целях уточнения радиационной обстановки в 38 лесхозах отрасли специалистами службы радиационного контроля обследовано 1028 лесных кварталов на общей площади 89,6 тыс. га. В результате установлено уменьшение территории радиоактивного загрязнения на 21,4 тыс. га или 1,7% по сравнению с 2019 годом.
На 1 января 2021 г. площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда Минлесхоза составляет 1262,4 тыс. га (14,77% от общей площади).
Наибольшая часть территорий радиоактивного загрязнения отнесена к I зоне с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 (69,3%) и II (5-15 Ки/км2) (23,1 %), остальные – к III и IV зонам (15-40 Ки/км2) и (40 Ки/км2 и более).
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