|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСКАЛИЙ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТ
11:52 19.01.2021
ОАО «Беларуськалий» прошло международный аудит.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первый инспекционный аудит действующей системы управления окружающей средой с областью сертификации «Добыча сильвинитовой руды и галита, производство калия хлористого, удобрений азотно-фосфорно-калийных, пищевой, кормовой, технической солей, гипохлорита натрия, гидроксида калия и соляной кислоты ОАО «Беларуськалий» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 провел международный орган по сертификации Bureau Veritas Certification с 11 по 15 января 2021.
По итогам аудита была дана положительная оценка деятельности общества в области экологии и принято решение о подтверждении действия выданного сертификата соответствия на систему управления окружающей средой.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2021
Курсы в банках
на 19.01.2021
Конвертация в банках
на 19.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте