ОАО «Беларуськалий» прошло международный аудит.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первый инспекционный аудит действующей системы управления окружающей средой с областью сертификации «Добыча сильвинитовой руды и галита, производство калия хлористого, удобрений азотно-фосфорно-калийных, пищевой, кормовой, технической солей, гипохлорита натрия, гидроксида калия и соляной кислоты ОАО «Беларуськалий» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 провел международный орган по сертификации Bureau Veritas Certification с 11 по 15 января 2021.

По итогам аудита была дана положительная оценка деятельности общества в области экологии и принято решение о подтверждении действия выданного сертификата соответствия на систему управления окружающей средой.