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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,3%


11:35 19.01.2021

В 2020 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Минской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5 639,7 млн рублей и увеличилось по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах на 4,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4 719,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 5,7% больше, чем в предыдущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 513,4 тыс. тонн, молока – 1 975,2 тыс. тонн, яиц – 1 242,6 млн штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2 220,4 тыс. тонн, картофеля – 1 240,1 тыс. тонн, овощей – 445,1 тыс. тонн, сахарной свеклы – 1 555 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,1% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98%, яиц – 87,7%, зерна – 95,4%, картофеля – 14,4% и овощей – 13,7%.
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