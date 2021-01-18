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ЭКОНОМИКА РБ


ДВЕ ФИРМЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ МАРШРУТНЫХ ТАКСИ В ВИТЕБСКЕ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 40 ТЫС. РУБЛЕЙ


10:59 19.01.2021

Более 40 тыс. рублей налогов дополнительно перечислили в бюджет после проверочных мероприятий две организации частной формы собственности, оказывающие услуги маршрутных такси в Витебске. Схему уклонения от уплаты налогов выявили работники Комитета государственного контроля Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, учредители двух коммерческих структур (муж и жена) решили минимизировать свои расходы при организации маршруточного бизнеса. Установлено, что супруги приобретали микроавтобусы в России как физические лица, хотя планировали использовать автомобили исключительно в интересах учрежденных юридических лиц.

Выяснилось, что при ввозе микроавтобусов на территорию Беларуси они не уплачивали налог на добавленную стоимость (при ввозе автомобилей субъектом хозяйствования в бюджет дополнительно поступил бы НДС в размере 20% от их стоимости).

В дальнейшем учредители по договорам дарения передали своим организациям 5 микроавтобусов на сумму свыше 230 тыс. рублей. При этом стоимость безвозмездно полученных автомобилей не была включена организациями в состав внереализационных доходов и таким образом оказалась сокрыта от налогообложения.

Кроме того, коммерсанты оформили с подконтрольной им организацией сделку по продаже 2 микроавтобусов, получив доходы в размере 15 тыс. рублей. Подоходный налог с этой суммы компания-продавец также не перечислила в бюджет.

По предложению КГК Витебской области работники налоговых органов провели мероприятия камерального контроля. Факты неуплаты налогов подтвердились. Как результат, витебские компании дополнительно перечислили в бюджет более 40 тыс. рублей. Причем сумма уплаченных налогов и пени только одной фирмой почти вдвое превысила ее годовые налоговые платежи.

К слову, до создания маршруточного бизнеса оба учредителя работали в бюджетной сфере и получали доходы, не позволяющие осуществлять покупку дорогостоящих автомобилей для коммерческого использования. Проверки подтвердили, что расходы семьи бизнесменов превышали доходы на сотни тысяч рублей. В настоящее время налоговым органом проводятся дополнительные проверки для выявления источников доходов учредителей.
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