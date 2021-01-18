В Беларуси розничный товарооборот в 2020 году составил 53,1 млрд рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в 2020 году составил 15,4 рубля против 14,4 рубля в предыдущем году.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота республики, в 2020 году составил 48,7 млрд рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

В 2020 году оптовый товарооборот составил 99 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,8% к уровню 2019 года.

Товарооборот общественного питания в 2020 году составил 2,5 млрд рублей, или 80% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.