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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В 2020 ГОДУ ПОДРОС НА 1,8%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 4,2%


10:40 19.01.2021

В Беларуси розничный товарооборот в 2020 году составил 53,1 млрд рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в 2020 году составил 15,4 рубля против 14,4 рубля в предыдущем году.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота республики, в 2020 году составил 48,7 млрд рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

В 2020 году оптовый товарооборот составил 99 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,8% к уровню 2019 года.

Товарооборот общественного питания в 2020 году составил 2,5 млрд рублей, или 80% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
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