ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» планирует представить свои новейшие разработки 2020 года на Х Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2021.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в конце 2020 года витебское КБ «Дисплей» разработало целую линейку современных средств отображения информации. Работы по разработке изделий и их освоению в производстве проводились в инициативном порядке за счет собственных средств организации.

В новинках расширена номенклатура диагоналей экранов, увеличена производительность вычислительных средств, улучшено качество изображения, увеличен спектр поддерживаемых интерфейсов, повышена устойчивость к внешним воздействующим механическим и климатическим факторам.

Событием 2020 года на рынке видеомониторов стало расширение модельного ряда видеомониторов межвидового применения и компьютеров специального назначения. В настоящее время специалистами ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» разработаны видеомониторы с диагоналями экранов 27 и 32 дюйма. Разработка видеомониторов с диагональю 27 дюймов начались после получения заявки от одного из Заказчиков. Оказалось, что мониторов с подобной диагональю не имелось ни у одного из производителей средств отображения информации. В декабре 2020 года работы над видеомониторами с диагональю 27 дюймов ВМЦ-61.2.1ЖК и ВМЦ-61.2.2ЖК и диагональю 32 дюйма (ВМЦ-81.2.1ЖК и ВМЦ-81.2.2ЖК) были завершены.

Видеомониторы оснащены светодиодной подсветкой, современными интерфейсами RGB и HDMI, обладают разрешением 1920х1080 (Full HD) c углами обзора по горизонтали/вертикали до +/-85 градусов. Изделия устойчивы к применению в составе комплексов при экстремальных температурах от минус 50 до плюс 70 градусов Цельсия.

Разработанный предприятием унифицированный панельный компьютер УПК-55 предназначен для работы в системах автоматизированного управления как самостоятельное устройство, служащее для компьютерной обработки информации посредством выполнения задаваемой программой последовательности операций и отображения информации на дисплее в реальном масштабе времени. Защищенный компьютер оснащен сенсорным управлением с диагональю экрана 55 дюймов. Разрешение экрана составляет 3840х2160 точек (Ultra HD). Электропитание УПК-55 осуществляется от сети постоянного тока с номинальным напряжением 27В в диапазоне от 22 до 29,7В без перерывов питания.

Программно-аппаратная конфигурация панельного ЭВМ совместима с целым рядом операционных систем. Унифицированная панельная ЭВМ оснащена высокопроизводительным процессором Intel Core I7. Среди интерфейсов на корпусе унифицированного ЭВМ имеются 2 порта Ethernet, 2 порта RS-232, один VGA и 4 порта USB.

Изделие устойчиво к повышенной влажности до 98% при температуре 35 градусов Цельсия, обеспечивает работоспособность при воздействии одиночных и многократных ударов. Виброустойчивость обеспечивается за счет монтажа на виброплатформе, что позволяет гасить вибрации, воздействующие на панельный компьютер.

КБ «Дисплей» разработало планшет БУ-31. Его особенностями стали промышленный класс защиты корпуса, съемный морозостойкий аккумулятор и одна из предустановленных специализированных операционных систем.

Планшет с 12,1-дюймовым экраном (1024х768 пикселей) защищён от попадания пыли и воды по стандарту IP67 и рассчитан на эксплуатацию в экстремальных условиях в диапазоне температур от минус 40 до плюс 65 градусов Цельсия. При этом автономность работы устройства с аккумулятором на 6800 мАч составляет до 4 часов даже при отрицательных температурах. В модели установлены модули беспроводных интерфейсов Bluetooth 4.2 и Wi-fi (802.11n).

Планшет построен на базе четырёхъядерного процессора Intel Atom, объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной — 128, 256 или 512 ГБ в зависимости от конфигурации. Список интерфейсов новинки включает 2 порта Ethernet, 2 порта RS-232, – 2 порта USB 2.0 и 2 порта CAN. Вес устройства составляет 3 700 грамм.

Анонсируемые ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» разработки, с учетом их технических и функциональных возможностей позволят операторам командных пунктов управления, радиотехнических комплексов, комплексов авиационного вооружения, картографических, радиолокационных, тепловизионных и навигационных систем успешно решать поставленные задачи практически в любой климатической зоне земного шара.

ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» является одним из лидеров в разработке и производстве видеомониторов межвидового применения, авиационных дисплеев, ЭВМ специального назначения, микродисплейных систем индикации для жестких условий эксплуатации. В номенклатуре продукции предприятия более 100 наименований изделий с диагоналями экрана от 0,6 до 110 дюймов.

Более 30 лет находясь на рынке конкурентоспособной продукции, предприятие активно участвует в новых проектах, целевых программах, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.