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ЭКОНОМИКА РБ
В ПОЛОЦКЕ ВЫБЕРУТ УЧАСТНИКОВ ОТ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ
09:45 19.01.2021
В полоцкой гимназии № 2 в понедельник, 18 января, состоялся второй и третий этапы областного отбора школьников для обучения в Национальном детском технопарке.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, участвовать в отборе могут учащиеся 9-11-х классов. Отбор проходит на основании онлайн-регистрации.
На первом этапе экспертный совет рассматривал представленные проекты для оценки участия в дальнейших испытаниях. Для каждого участника в итоге будет составлен рейтинг, и со всей республики 30 учащихся с самыми высокими результатами отправятся на учебу в детский технопарк.
В Полоцке школьников ожидали тестирование и собеседование. На эти этапы вышли 7 проектов из Витебской области.
Занятия в детском технопарке будут проходить в формах образовательной смены и заочного обучения. Первая смена в детском технопарке пройдет с 31 января по 23 февраля. Ее направлениями выбраны "Промышленная робототехника", "Прототипирование", "Зеленая химия".
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