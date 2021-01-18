ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ПОЛОЦКЕ ВЫБЕРУТ УЧАСТНИКОВ ОТ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ


09:45 19.01.2021

В полоцкой гимназии № 2 в понедельник, 18 января, состоялся второй и третий этапы областного отбора школьников для обучения в Национальном детском технопарке.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, участвовать в отборе могут учащиеся 9-11-х классов. Отбор проходит на основании онлайн-регистрации.

На первом этапе экспертный совет рассматривал представленные проекты для оценки участия в дальнейших испытаниях. Для каждого участника в итоге будет составлен рейтинг, и со всей республики 30 учащихся с самыми высокими результатами отправятся на учебу в детский технопарк.

В Полоцке школьников ожидали тестирование и собеседование. На эти этапы вышли 7 проектов из Витебской области.

Занятия в детском технопарке будут проходить в формах образовательной смены и заочного обучения. Первая смена в детском технопарке пройдет с 31 января по 23 февраля. Ее направлениями выбраны "Промышленная робототехника", "Прототипирование", "Зеленая химия".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2021
валюта курс
EUR 3.0845
USD 2.5540
RUB 3.4528
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0845 +0.0032
USD 2.5540 +0.0112
RUB 3.4528 -0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0850 3.0930
USD 2.5520 2.5600
RUB 3.4450 3.4590
подробнее

Конвертация в банках
на 19.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2050 1.2110
EUR/RUB 89.3000 89.8000
USD/RUB 73.9000 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте