Лесхозы Беларуси в 2020 году убрали свыше 8,5 тыс. куб. м мусора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, проведена очистка леса от захламленности на площади 18,4 тыс. га - в результате было заготовлено 125,7 тыс. куб. метров древесины. Особое внимание при этом было уделено участкам, прилегающим к местам отдыха вдоль автомобильных дорог, садоводческим товариществам и населенным пунктам, придорожным полосам.

В целях наведения порядка лесхозы проводили и рубки промежуточного пользования (на площади 24,3 тыс. га), рубки ухода за лесом (на площади 10,8 тыс. га), выборочные санитарные рубки (на площади 13,5 тыс. га). Также было обустроено 239 мест массового отдыха населения, расположенных в лесном фонде.

Квартальные просеки расчищены на протяжении 996 км, а уходы за лесными культурами проведены на площади 4,8 тыс. га.

В течение года для проведения рубок очистки леса от захламленности лесохозяйственными учреждениями широко привлекались местное население и топливоснабжающие организации. Всего для заготовки такой древесины в 2020 году было отпущено 0,8 млн. куб. метров, в том числе населению – 0,6 млн куб. метров.

Также с целью профилактики нарушений лесного и природоохранного законодательства должностными лицами государственной лесной охраны в 2020 году проведено свыше 8 тыс. рейдовых мероприятий, по результатам которых привлечены к административной ответственности более 3 тысяч человек.

Работы по наведению и поддержанию должного порядка в лесах будут продолжены и в нынешнем году.