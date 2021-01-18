В Беларуси начал работать профессиональный сервис для проверки доменных имен, как в национальных зонах .BY и .БЕЛ, так и международных .com, net, .org и других.

Как сообщил ЭКОПРЕСС хостинг-провайдер HostFly.by, в отличие от существующих инструментов, сервис кто.бел помогает получить не только базовую информацию о доменах, но и обрабатывает специальные, профессиональные запросы.

Запуск кто.бел станет дополнительным стимулом для развития в Беларуси цифровых сервисов и платформ. Разработчикам удалось совместить на единой платформе весь набор полноценных инструментов для проверки доменных имен по нескольким ключевым параметрам. Это поможет, вебмастерам, бизнесу и увлеченным интернет пользователям быстрее получать необходимую информацию о доменах на одном сервисе, не теряя время на поиск в интернете разрозненных инструментов.

Сейчас на кто.бел можно получить:

базовую информацию о домене, его владельце и дате регистрации;

данные А-записи, которая позволяет установить соответствие между доменом и IP-адресом (хостом, сервером);

данные почты (MX-запись), можно определить, какой почтовый сервис используется на домене;

DNS-записи, которые прописаны в DNS домена в настоящий момент, будь то A-запись, NS, MX, SOA, SPF, TXT или какие-либо еще;

Ipv6 (AAAA-запись), которая устанавливает соответствие между доменом и IP-адресом для протокола IPv6;

данные TXT-записи - любых текстовых записей в DNS доменного имени.

Кроме того, можно проверить доступность TCP портов, узнать спецификацию DMARC которая помогает бороться со спамом и фишингом при получении почтовых сообщений.

Помимо этого, можно просмотреть имя хоста (сервера) на указанном IP-адресе, чтобы определить, кто является владельцем сервера или провайдером услуги хостинга.

Партнером кто.бел выступает хостинг-провайдер HostFly.by, который уже реализует в республике ряд инновационных проектов в сфере развития интернета.

«Запуск кто.бел - это переход на новую ступень информационной открытости в Байнете и удобства получения специальной информации о доменах, их владельцах и сервисах. Существующие инструменты не позволяют белорусам настолько быстро и легко получить исчерпывающую информацию о доменах в национальной зоне за ее пределами. Кто.бел - это полноценный сервис, задача которого - упростить в Беларуси регистрацию новых проектов в интернете, сделать выбор домена - максимально простым», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

Примечательно, что логотипом нового проекта выбран популярный образ, который в народном фольклоре ассоциируется с вопросительным словом в названии сервиса.

«И название и визуальный стиль подчеркивают, что сервис ориентирован на массовую аудиторию. В первую очередь он создан для всех белорусов, которые хотят начать в интернете свой проект, завести блог или открыть интернет-магазин», - подчеркнул Александр Хмыль.

Сервис кто.бел уже доступен, а его функционал будет со временем расширяться.