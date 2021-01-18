В 2020 году организациями и индивидуальными предпринимателями республики перевезено 398,7 млн тонн грузов, или 93,2% к 2019 году.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 123,2 млрд тонно-километров, или 94,1% к уровню 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовались 1603,1 млн человек, или 81,4% по отношению к предыдущему году.

Пассажирооборот составил 18 040 млн пассажиро-километров, или 66,3% к уровню 2019 года.