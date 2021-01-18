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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ СНИЗИЛИСЬ НА 6,8%
09:09 19.01.2021
В 2020 году организациями и индивидуальными предпринимателями республики перевезено 398,7 млн тонн грузов, или 93,2% к 2019 году.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 123,2 млрд тонно-километров, или 94,1% к уровню 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовались 1603,1 млн человек, или 81,4% по отношению к предыдущему году.
Пассажирооборот составил 18 040 млн пассажиро-километров, или 66,3% к уровню 2019 года.
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